Нагорняк Матрена Лукьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
После 1882
Сын: Нагорняк Алексей Иванович
Отец ребёнка: Нагорняк Иван-Анисий Аксентьевич
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Нагорняк Иван-Анисий Аксентьевич
Рождение ребёнка
После 1885
Сын: Нагорняк Егор (Григорий) Иванович
Отец ребёнка: Нагорняк Иван-Анисий Аксентьевич
Рождение ребёнка
После 1886
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Нагорняк Иван-Анисий Аксентьевич
Рождение ребёнка
20.02.1895
Сын: Нагорняк Сидор Анисимович
Отец ребёнка: Нагорняк Иван-Анисий Аксентьевич
Рождение ребёнка
После 1899
Сын: Нагорняк Пантелей Иванович
Отец ребёнка: Нагорняк Иван-Анисий Аксентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно