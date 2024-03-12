Нагорняк Матрена Лукьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нагорняк Матрена Лукьяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
После 1882

Сын: Нагорняк Алексей Иванович

Отец ребёнка: Нагорняк Иван-Анисий Аксентьевич

Рождение ребёнка
1882

Сын: Нагорняк Никита Иванович

Отец ребёнка: Нагорняк Иван-Анисий Аксентьевич

Новоселица, Житомирська область
Рождение ребёнка
После 1885

Сын: Нагорняк Егор (Григорий) Иванович

Отец ребёнка: Нагорняк Иван-Анисий Аксентьевич

Рождение ребёнка
После 1886

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Нагорняк Иван-Анисий Аксентьевич

Рождение ребёнка
20.02.1895

Сын: Нагорняк Сидор Анисимович

Отец ребёнка: Нагорняк Иван-Анисий Аксентьевич

Новоселица, Житомирська область
Рождение ребёнка
После 1899

Сын: Нагорняк Пантелей Иванович

Отец ребёнка: Нагорняк Иван-Анисий Аксентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нагорняк Иван-Анисий Аксентьевич

Смерть
Неизвестно
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