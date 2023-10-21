Пензин Тихон Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пензин Василий Евстратович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.12.1898
Дочь: Варвара Тихоновна
Мать ребёнка: Пензина Дарья Стефановна
Андреевка, Илишевского района
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пензина Дарья Стефановна
Смерть
Неизвестно