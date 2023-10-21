Пензин Тихон Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пензин Тихон Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пензин Василий Евстратович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.12.1898

Дочь: Варвара Тихоновна

Мать ребёнка: Пензина Дарья Стефановна

Андреевка, Илишевского района
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пензина Дарья Стефановна

Смерть
Неизвестно
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