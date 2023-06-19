Дормидонт Иванович
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Михаил Дормидонтович
Мать ребёнка: Марина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Анна Дормидонтовна
Мать ребёнка: Марина Дмитриевна
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Феоктиста Дормидонтовна
Мать ребёнка: Марина Дмитриевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Дмитриевна
Смерть
Неизвестно