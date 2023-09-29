Мотов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Мотов Осип
Мать: Мотова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотов Василий
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мотов Павел
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Упоминание
Неизвестно
Родился в Перевлесе , переехал в деревню Кутуковъ. Осуждён в 1887 году по статье 169
Работа или профессия
Неизвестно
Извозчик
Смерть
Неизвестно