Мотов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мотов Степан

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1819 г.р.

Мать

1822 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Мотов Осип

Мать: Мотова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотов Василий

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мотов Павел

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Упоминание
Неизвестно
Родился в Перевлесе , переехал в деревню Кутуковъ. Осуждён в 1887 году по статье 169
Работа или профессия
Неизвестно
Извозчик
Смерть
Неизвестно
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