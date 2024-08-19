Товарков Борис «Шушлеба» Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Товарков Борис «Шушлеба» Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

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Мать

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Дети

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Товарков Григорий «Шушлеба» Борисович

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Товарков Иван «Бульга» Борисович

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Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Товарков Леонтий «Теленчей» Борисович

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Смерть
Неизвестно

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