Товарков Борис «Шушлеба» Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Товарков Григорий «Шушлеба» Борисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Товарков Иван «Бульга» Борисович
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Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Товарков Леонтий «Теленчей» Борисович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно