Панин Алексей Михайлович
мужской, родился 15.01.1947, Александрово, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
умер 17.06.2026, Скопин, город Скопин, Рязанская область
ОтецПанин Михаил Дмитриевич24.10.1924 г.р.
МатьПанина (Борисова) Ольга Дмитриевна15.07.1921 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1947
Александрово, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Упоминание
25.01.1947
Александрово, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
09.11.1969
Жена: скрыто настройками приватности
Волшута, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Упоминание
07.06.1971
Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.10.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Новомичуринск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
17.06.2026
Скопин, город Скопин, Рязанская область
Похороны
19.06.2026
Новомичуринск, Пронский муниципальный район, Рязанская область
Фактически считал своим днём рождения 16 января 1947.