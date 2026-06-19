Панин Алексей Михайлович 15.01.1947 — найти родственников по фамилии на Familio

Панин Алексей Михайлович

Автор
СП
Панин С.

мужской, родился 15.01.1947, Александрово, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

умер 17.06.2026, Скопин, город Скопин, Рязанская область

Отец
Панин Михаил Дмитриевич24.10.1924 г.р.
Мать
Панина (Борисова) Ольга Дмитриевна15.07.1921 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1947

Отец: Панин Михаил Дмитриевич

Мать: Панина (Борисова) Ольга Дмитриевна

Александрово, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Фактически считал своим днём рождения 16 января 1947.

Упоминание
25.01.1947
Александрово, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Запись акта о рождении №1 от 25.01.1947 составлена Александровским с/с.

Бракосочетание
09.11.1969

Жена: скрыто настройками приватности

Волшута, Михайловский муниципальный район, Рязанская область
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Рождение ребёнка
24.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Упоминание
07.06.1971
Грязное, Михайловский муниципальный район, Рязанская область

Заявитель о рождении Панина Виктора Алексеевича (сына). Из актовой записи: место жительства - с. Грязное; место работы - Чапаевская школа-интернат, водитель.

Рождение ребёнка
21.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Новомичуринск, Пронский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
17.06.2026
Скопин, город Скопин, Рязанская область

Похороны
19.06.2026
Новомичуринск, Пронский муниципальный район, Рязанская область

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