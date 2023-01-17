Коргун (Жванко) Катерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коргун (Жванко) Катерина

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Место рождения

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Жванко Селивестр

Мать: Жванко Мария

Бастан, Михайловский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коргун Дмитрий Фёорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бугаева Лидия Фёдоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коргун Михаил Фёдорович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Фёдоровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коргун Семён Фёдорович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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