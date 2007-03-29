Шутова Василиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шутова Василиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.03.2007

Пол

Женский

Отец

1983 г.р.

Мать

1983 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.2007

Отец: Шутов Александр

Мать: Шутова Наталья

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