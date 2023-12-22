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Зубрев Иван Егорович

Место рождения

Косилово, Грайворонский, Белгородская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Зубрев Егор Филиппович

Мать: Зубрева Евдокия

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
?.09.1811
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
?.03.1816
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Зубрева Ульяна Ивановна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Зубрев Клим Иванович

Мать ребёнка: Зубрева Ульяна Ивановна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1832

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Зубрева Ульяна Ивановна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
26.04.1834
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Зубрева Ульяна Ивановна

Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
02.06.1850
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Упоминание
22.11.1857
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубрева Ульяна Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Косилово, Грайворонский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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