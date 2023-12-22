Зубрев Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Зубрев Егор Филиппович
Мать: Зубрева Евдокия
Упоминание
?.09.1811
Упоминание
?.03.1816
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Зубрева Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Зубрев Клим Иванович
Мать ребёнка: Зубрева Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1832
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Зубрева Ульяна Ивановна
Упоминание
26.04.1834
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Зубрева Ульяна Ивановна
Упоминание
02.06.1850
Упоминание
22.11.1857
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубрева Ульяна Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно