Лапин Александр Александрович
Место рожденияКостромская губерния, Галичский уезд, Крновская волость, деревня Шихино
Дата рождения21.08.1889 ст.
Дата смерти1942
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1889 ст.
Мать: Анна Ананьина
Костромская губерния, Галичский уезд, Крновская волость, деревня Шихино
Рождение ребёнка
1907
Сын: Лапин Николай Александровчи
Мать ребёнка: Гущинова Глафира Ивановна
Рождение ребёнка
13.10.1929
Мать ребёнка: Гущинова Глафира Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург