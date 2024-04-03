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Лапин Александр Александрович

Место рождения

Костромская губерния, Галичский уезд, Крновская волость, деревня Шихино

Дата рождения

21.08.1889 ст.

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

ОB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.08.1889 ст.

Отец: не указан

Мать: Анна Ананьина

Костромская губерния, Галичский уезд, Крновская волость, деревня Шихино
Рождение ребёнка
1907

Сын: Лапин Николай Александровчи

Мать ребёнка: Гущинова Глафира Ивановна

Рождение ребёнка
13.10.1929

Сын: Лапин Лев Александрович

Мать ребёнка: Гущинова Глафира Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гущинова Глафира Ивановна

Смерть
1942
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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