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Вольвач Софья Гавриловна

Место рождения

Новопрокоповка

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Вольвач Гаврил Кузьмич

Мать: Вольвач Устинья Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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