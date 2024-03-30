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Вольвач Софья Гавриловна
Вольвач Софья Гавриловна
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Древо
Место рождения
Новопрокоповка
Дата рождения
1868
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Вольвач Гаврил Кузьмич
1844 г.р.
Мать
Вольвач Устинья Никифоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец:
Вольвач Гаврил Кузьмич
Мать:
Вольвач Устинья Никифоровна
Новопрокоповка
Смерть
Неизвестно
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