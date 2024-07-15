Даценко Прокофий До 1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Даценко Прокофий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даценко Анна Прокофьевна

Мать ребёнка: Даценко (Огневая) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даценко Пётр Прокофьевич

Мать ребёнка: Даценко (Огневая) Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Даценко (Огневая) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даценко Елена Прокофьевна

Мать ребёнка: Даценко (Огневая) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Даценко Зинаида Прокофьевна

Мать ребёнка: Даценко (Огневая) Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Даценко Василий Прокофьевич

Мать ребёнка: Даценко (Огневая) Евдокия

Рождение ребёнка
1908

Сын: Доценко Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Даценко (Огневая) Евдокия

Рождение ребёнка
Между 1910 и 1916

Сын: Даценко Федор Прокофьевич

Мать ребёнка: Даценко (Огневая) Евдокия

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Даценко Екатерина Прокофьевна

Мать ребёнка: Даценко (Огневая) Евдокия

Смерть
Неизвестно

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