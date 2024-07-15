Даценко Прокофий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1892
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Даценко Анна Прокофьевна
Мать ребёнка: Даценко (Огневая) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Даценко (Огневая) Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Даценко Елена Прокофьевна
Мать ребёнка: Даценко (Огневая) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Даценко Зинаида Прокофьевна
Мать ребёнка: Даценко (Огневая) Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Даценко Василий Прокофьевич
Мать ребёнка: Даценко (Огневая) Евдокия
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Даценко (Огневая) Евдокия
Рождение ребёнка
Между 1910 и 1916
Сын: Даценко Федор Прокофьевич
Мать ребёнка: Даценко (Огневая) Евдокия
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Даценко Екатерина Прокофьевна
Мать ребёнка: Даценко (Огневая) Евдокия
Смерть
Неизвестно