Косаткин Феодор Мартемианов
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Ульяна Поликарпова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Косаткин Герасим Феодоров
Мать ребёнка: Ульяна Поликарпова
Рождение ребёнка
1849
Мать ребёнка: Ульяна Поликарпова
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Косаткина Пераскева Феодорова
Мать ребёнка: Ульяна Поликарпова
Смерть
Неизвестно