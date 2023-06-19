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Косаткин Феодор Мартемианов

Место рождения

Котиха, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: не указан

Мать: не указана

Котиха, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Косаткин Степан Феодоров

Мать ребёнка: Ульяна Поликарпова

Рождение ребёнка
1846

Сын: Косаткин Герасим Феодоров

Мать ребёнка: Ульяна Поликарпова

Котиха, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1849

Сын: Косаткин Петр Феодоров

Мать ребёнка: Ульяна Поликарпова

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Косаткина Пераскева Феодорова

Мать ребёнка: Ульяна Поликарпова

Смерть
Неизвестно