Валиуллина Нафиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валиуллина Нафиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.06.1927

Сын: Валиуллин Габдулхай Аюпович

Отец ребёнка: Валиуллин Аюп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиуллин Наил Аюпович

Отец ребёнка: Валиуллин Аюп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Валиуллин Фаяз Аюпович

Отец ребёнка: Валиуллин Аюп

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валиуллина Катебэ

Отец ребёнка: Валиуллин Аюп

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Валиуллин Аюп

Смерть
Неизвестно