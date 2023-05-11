Валиуллина Нафиса
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.06.1927
Сын: Валиуллин Габдулхай Аюпович
Отец ребёнка: Валиуллин Аюп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Валиуллин Аюп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Валиуллин Аюп
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валиуллина Катебэ
Отец ребёнка: Валиуллин Аюп
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Валиуллин Аюп
Смерть
Неизвестно