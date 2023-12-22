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Карлагина Екатерина Ивановна

Место рождения

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
24.01.1841

Муж: Карлагин Дмитрий Александров

Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844

Сын: Карлагин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Карлагин Дмитрий Александров

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Горшкова Параскева Дмитриевна

Отец ребёнка: Карлагин Дмитрий Александров

Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
Бабка, Частинский муниципальный район, Пермский край
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