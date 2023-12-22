Карлагина Екатерина Ивановна
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1841
Степаново, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Карлагин Дмитрий Александров
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Горшкова Параскева Дмитриевна
Отец ребёнка: Карлагин Дмитрий Александров
Смерть
Неизвестно