Кошелев Тимофей
Место рожденияЯркуль, Купинского района, Новосибирской области
Дата рождения1895
Дата смерти24.04.1896
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Кошелев Кузьма Ефимович
Мать: Серафима Федоровна
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Смерть
24.04.1896
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Причина смерти: Medical | от поноса
Похороны
01.05.1896
на устроенном при деревне кладбище