Кошелев Тимофей 1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кошелев Тимофей

Место рождения

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области

Дата рождения

1895

Дата смерти

24.04.1896

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Кошелев Кузьма Ефимович

Мать: Серафима Федоровна

Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Смерть
24.04.1896
Яркуль, Купинского района, Новосибирской области
Причина смерти: Medical | от поноса
Похороны
01.05.1896
на устроенном при деревне кладбище

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