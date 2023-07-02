Ильина (Надеева) Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильина (Надеева) Анна Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2002

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Надеев Афанасий Семенович

Мать: Микина Устинья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Михаил Кузьмич

Отец ребёнка: Ильин Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильин Владимир Кузьмич

Отец ребёнка: Ильин Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Тамара Кузьминична

Отец ребёнка: Ильин Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Галина Кузьминична

Отец ребёнка: Ильин Кузьма Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильина Валентина Кузьминична

Отец ребёнка: Ильин Кузьма Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ильин Кузьма Иванович

Смерть
2002