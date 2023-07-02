Ильина (Надеева) Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти2002
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильин Михаил Кузьмич
Отец ребёнка: Ильин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ильин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Тамара Кузьминична
Отец ребёнка: Ильин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Галина Кузьминична
Отец ребёнка: Ильин Кузьма Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильина Валентина Кузьминична
Отец ребёнка: Ильин Кузьма Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2002