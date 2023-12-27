Лупин Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лупин Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1939

Сын: Лунин Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Лупина Акилина

г. Кременчуг, Полтавская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лупин Николай

Мать ребёнка: Лупина Акилина

Смерть
Неизвестно
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