Лупин Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1939
Сын: Лунин Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Лупина Акилина
г. Кременчуг, Полтавская обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лупин Николай
Мать ребёнка: Лупина Акилина
Смерть
Неизвестно