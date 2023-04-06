Петр Григорьев
Место рождения
Дата рождения1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: Григорий Иванов
Мать: Праскева Борисова
Рождение ребёнка
1746
Сын: Логин Петрович
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Евфросиния Петрова
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1772
Сын: Максим Петрович
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Устинья Петрова
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Анисья Петрова
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Рождение ребёнка
1784
Сын: Прохор Петрович
Мать ребёнка: Пелагея Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Федорова
Смерть
Неизвестно