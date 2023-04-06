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Петр Григорьев

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Место рождения

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: Григорий Иванов

Мать: Праскева Борисова

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1746

Сын: Логин Петрович

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Евфросиния Петрова

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Максим Петрович

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Устинья Петрова

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Анисья Петрова

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1784

Сын: Прохор Петрович

Мать ребёнка: Пелагея Васильева

Старый Погост, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Федорова

Смерть
Неизвестно
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