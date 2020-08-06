Мануилова (Данилович) Зинаида Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мануилова (Данилович) Зинаида Гавриловна

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Место рождения

Литин, Вінницька область

Дата рождения

30.11.1924

Дата смерти

06.08.2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Литин, Вінницька область
Рождение ребёнка
05.12.1960

Сын: Мануилов Александр Иосифович

Отец ребёнка: Мануилов Иосиф Федорович

Карымкары, Октябрьский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
06.08.2020
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