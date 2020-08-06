Мануилова (Данилович) Зинаида Гавриловна
Место рождения
Дата рождения30.11.1924
Дата смерти06.08.2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.12.1960
Сын: Мануилов Александр Иосифович
Отец ребёнка: Мануилов Иосиф Федорович
Карымкары, Октябрьский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
06.08.2020