Волощук Андрей Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волощук Андрей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1889

Сын: Волощук Иван Андреевич

Мать ребёнка: Мартынова Елена Дмитриевна

Кривое, Тернопільська область
Крещен 17.01.1889. Повитуха - Мария Товпенюк. Крестные: Дмитрий Галаса и Анастасия жена Семена Дякивського
Смерть
Неизвестно
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