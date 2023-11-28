Волощук Андрей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1889
Мать ребёнка: Мартынова Елена Дмитриевна
Кривое, Тернопільська область
Крещен 17.01.1889. Повитуха - Мария Товпенюк. Крестные: Дмитрий Галаса и Анастасия жена Семена Дякивського
Смерть
Неизвестно