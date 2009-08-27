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Филякин Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1979

Дата смерти

27.08.2009

Пол

Мужской

Отец

1903 г.р.

Мать

1914 г.р.

Дети

1982 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1979

Отец: Филякин Михаил Максимович

Мать: Филякина Клавдия Павловна

Рождение ребёнка
01.02.1982

Дочь: Филякина Елена Владимировна

Мать ребёнка: Филякина Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Филякина Мария Алексеевна

Смерть
27.08.2009
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