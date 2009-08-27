Филякин Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.03.1979
Дата смерти27.08.2009
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1979
Рождение ребёнка
01.02.1982
Дочь: Филякина Елена Владимировна
Мать ребёнка: Филякина Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Филякина Мария Алексеевна
Смерть
27.08.2009