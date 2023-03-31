Середняя Мария Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Середняя Апполинария Евдокимовна
Отец ребёнка: Середний Евдоким Зиновьевич
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Середняя Лариса Евдокимовна
Отец ребёнка: Середний Евдоким Зиновьевич
Рождение ребёнка
1928
Сын: Середний Юрий Евдокимович
Отец ребёнка: Середний Евдоким Зиновьевич
Место жительства
1930
Мазинки, Київська область
с. Мазинки Переяславского района Киевской области
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно