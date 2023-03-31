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Середняя Мария Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Середняя Апполинария Евдокимовна

Отец ребёнка: Середний Евдоким Зиновьевич

Рождение ребёнка
1926

Дочь: Середняя Лариса Евдокимовна

Отец ребёнка: Середний Евдоким Зиновьевич

Рождение ребёнка
1928

Сын: Середний Юрий Евдокимович

Отец ребёнка: Середний Евдоким Зиновьевич

Место жительства
1930
Мазинки, Київська область
с. Мазинки Переяславского района Киевской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Середний Евдоким Зиновьевич

Смерть
Неизвестно
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