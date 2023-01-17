Боршевникова (Евдокимова) Анисья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боршевникова (Евдокимова) Анисья Васильева

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Место рождения

Федоровская, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Евдокимов Василий Иванов

Мать: не указана

Федоровская, Великоустюгский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.11.1863

Сын: Боршевников Георгий Иванов

Отец ребёнка: Боршевников Иван Павлов

Рождение ребёнка
17.07.1865

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Боршевников Иван Павлов

Рождение ребёнка
01.03.1867

Дочь: Евдокия Иванова

Отец ребёнка: Боршевников Иван Павлов

Рождение ребёнка
07.08.1868

Дочь: Елизавета Иванова

Отец ребёнка: Боршевников Иван Павлов

Рождение ребёнка
24.10.1873

Дочь: Костоломова Александра Иванова

Отец ребёнка: Боршевников Иван Павлов

Рождение ребёнка
15.10.1875

Сын: Боршевников Михаил Иванов

Отец ребёнка: Боршевников Иван Павлов

Рождение ребёнка
19.03.1879

Дочь: Клавдия Иванова

Отец ребёнка: Боршевников Иван Павлов

Рождение ребёнка
14.09.1880

Дочь: Параскева Иванова

Отец ребёнка: Боршевников Иван Павлов

Смерть
Неизвестно
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