Боршевникова (Евдокимова) Анисья Васильева
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Евдокимов Василий Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.11.1863
Сын: Боршевников Георгий Иванов
Отец ребёнка: Боршевников Иван Павлов
Рождение ребёнка
17.07.1865
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Боршевников Иван Павлов
Рождение ребёнка
01.03.1867
Дочь: Евдокия Иванова
Отец ребёнка: Боршевников Иван Павлов
Рождение ребёнка
07.08.1868
Дочь: Елизавета Иванова
Отец ребёнка: Боршевников Иван Павлов
Рождение ребёнка
24.10.1873
Дочь: Костоломова Александра Иванова
Отец ребёнка: Боршевников Иван Павлов
Рождение ребёнка
15.10.1875
Сын: Боршевников Михаил Иванов
Отец ребёнка: Боршевников Иван Павлов
Рождение ребёнка
19.03.1879
Дочь: Клавдия Иванова
Отец ребёнка: Боршевников Иван Павлов
Рождение ребёнка
14.09.1880
Дочь: Параскева Иванова
Отец ребёнка: Боршевников Иван Павлов
Смерть
Неизвестно