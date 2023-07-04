Михеева Иулиания Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михеева Иулиания Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1838 г.р.

Дети

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Вавилова Стефанида Васильевна

Отец ребёнка: Михеев Василий Матвеевич

деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михеев Василий Матвеевич

Смерть
Неизвестно