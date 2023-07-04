Михеева Иулиания Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Вавилова Стефанида Васильевна
Отец ребёнка: Михеев Василий Матвеевич
деревня Онучино, Ирмучашская волость, Уржумский уезд, Вятская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно