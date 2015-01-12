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Кузнецов Артем Васильевич
Кузнецов Артем Васильевич
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Место рождения
Рязань
, город Рязань, Рязанская область
Дата рождения
12.01.2015
Пол
Мужской
Отец
Кузнецов Василий Алексеевич
1984 г.р.
Мать
Кузнецова (Мелкумова) Юлия Шувановна
1987 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.2015
Отец:
Кузнецов Василий Алексеевич
Мать:
Кузнецова Юлия Шувановна
Рязань
, город Рязань, Рязанская область
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