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Кузнецов Артем Васильевич

Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

12.01.2015

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.2015

Отец: Кузнецов Василий Алексеевич

Мать: Кузнецова Юлия Шувановна

Рязань, город Рязань, Рязанская область