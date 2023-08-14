Татауров Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.08.1984
Дочь: Татаурова Ирина Алексеевна
Мать ребёнка: Татаурова Надежда Панфиловна
Рождение ребёнка
29.12.1989
Сын: Татауров Данил Алексеевич
Мать ребёнка: Татаурова Надежда Панфиловна
Рождение ребёнка
01.03.?
Сын: Татауров Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Татаурова Надежда Панфиловна
Бракосочетание
Неизвестно