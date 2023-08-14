Татауров Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татауров Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.08.1984

Дочь: Татаурова Ирина Алексеевна

Мать ребёнка: Татаурова Надежда Панфиловна

Рождение ребёнка
29.12.1989

Сын: Татауров Данил Алексеевич

Мать ребёнка: Татаурова Надежда Панфиловна

Рождение ребёнка
01.03.?

Сын: Татауров Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Татаурова Надежда Панфиловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татаурова Надежда Панфиловна

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