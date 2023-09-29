Серякова Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серякова Наталья Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.09.1977

Пол

Женский

Отец

1953 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.09.1977

Отец: Щегольков Александр Михайлович

Мать: не указана

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