Агузанова Секлетинья Данилова
Место рождения
Дата рождения07.01.1904
Дата смерти24.05.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.04.1928
Сын: Агузанов Василий Павлович
Отец ребёнка: Агузанов Павел Феоктистович
д. Малиновка Зырянский район
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Агузанов Павел Феоктистович
д. Малиновка Зырянский район
Рождение ребёнка
1932
Отец ребёнка: Агузанов Павел Феоктистович
д. Малиновка Зырянский район
Рождение ребёнка
1935
Дочь: Елена Павловна
Отец ребёнка: Агузанов Павел Феоктистович
д. Малиновка Зырянский район
Рождение ребёнка
1938
Сын: Агузанов Александр Павлович
Отец ребёнка: Агузанов Павел Феоктистович
Рождение ребёнка
1949
Отец ребёнка: Агузанов Павел Феоктистович
д. Малиновка Зырянский район
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Малиновка Зырянский район
Смерть
24.05.1976
Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область