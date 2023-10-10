Агузанова Секлетинья Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агузанова Секлетинья Данилова

Место рождения

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

07.01.1904

Дата смерти

24.05.1976

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Мариинск, Мариинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
10.04.1928

Сын: Агузанов Василий Павлович

Отец ребёнка: Агузанов Павел Феоктистович

д. Малиновка Зырянский район
Рождение ребёнка
1930

Сын: Агузанов Даниил Павлович

Отец ребёнка: Агузанов Павел Феоктистович

д. Малиновка Зырянский район
Рождение ребёнка
1932

Сын: Агузанов Иван Павлович

Отец ребёнка: Агузанов Павел Феоктистович

д. Малиновка Зырянский район
Рождение ребёнка
1935

Дочь: Елена Павловна

Отец ребёнка: Агузанов Павел Феоктистович

д. Малиновка Зырянский район
Рождение ребёнка
1938

Сын: Агузанов Александр Павлович

Отец ребёнка: Агузанов Павел Феоктистович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Агузанов Сергей Павлович

Отец ребёнка: Агузанов Павел Феоктистович

д. Малиновка Зырянский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агузанов Павел Феоктистович

Место жительства
Неизвестно
д. Малиновка Зырянский район
Смерть
24.05.1976
Асино, Асиновский муниципальный район, Томская область
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