Прасковья Андреенва — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасковья Андреенва

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1824 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Анисим Петрович

Отец ребёнка: Петр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Николаевич

Место жительства
Неизвестно
Федяево деревня Волокославинской волости Кирилловского уезда Новгородской губернии
Смерть
Неизвестно
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