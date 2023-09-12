Аксинья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Молотов Матвей Кондратович

Отец ребёнка: Молотов Кондратий Григорьевич

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Веселова Ирина Кондратьевна

Отец ребёнка: Молотов Кондратий Григорьевич

Рождение ребёнка
1867

Сын: Молотов Хрисанф Кондратович

Отец ребёнка: Молотов Кондратий Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Молотова Анна Кондратьевна

Отец ребёнка: Молотов Кондратий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молотов Кондратий Григорьевич

Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Смерть
Неизвестно
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