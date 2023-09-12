Аксинья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Молотов Матвей Кондратович
Отец ребёнка: Молотов Кондратий Григорьевич
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Веселова Ирина Кондратьевна
Отец ребёнка: Молотов Кондратий Григорьевич
Рождение ребёнка
1867
Сын: Молотов Хрисанф Кондратович
Отец ребёнка: Молотов Кондратий Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Молотова Анна Кондратьевна
Отец ребёнка: Молотов Кондратий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
кожухова
Смерть
Неизвестно