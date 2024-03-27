Шамсетдинов Мавляутдин Раскулачен
Место рожденияд.Саях Татарская АССР, Сармановский р-н
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шамсетдинова (Биктемирова) Мархаба Биктимировна
Смерть
Неизвестно