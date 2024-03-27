Шамсетдинов Мавляутдин Раскулачен — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шамсетдинов Мавляутдин Раскулачен

Место рождения

д.Саях Татарская АССР, Сармановский р-н

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная служба
Неизвестно
Рождение ребёнка
1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шамсетдинова (Биктемирова) Мархаба Биктимировна

Смерть
Неизвестно

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