(Егорова) Раиса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912
Отец: Егоров Василий
Мать: Егорова Татьяна
Рождение ребёнка
07.11.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Матренин Афанасий
Том.обл.с.Кожаново Тегульдетского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Попов Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Попов Степан
Смерть
Неизвестно