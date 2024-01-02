(Егорова) Раиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Егорова) Раиса

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1894 г.р.

Муж

1911 г.р.

Дети

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Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: Егоров Василий

Мать: Егорова Татьяна

Рождение ребёнка
07.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Матренин Афанасий

Том.обл.с.Кожаново Тегульдетского р-на
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Попов Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Попов Степан

Смерть
Неизвестно
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