Фомина Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фомин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомина Анна Николаевна
Отец ребёнка: Фомин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фомина Мария Николаевна
Отец ребёнка: Фомин Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Фомин Николай
Рождение ребёнка
04.12.1930
Сын: Фомин Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Фомин Николай
Смерть
Неизвестно