Фомина Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фомина Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фомин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомина Анна Николаевна

Отец ребёнка: Фомин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фомина Мария Николаевна

Отец ребёнка: Фомин Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фомин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Фомин Николай

Рождение ребёнка
04.12.1930

Сын: Фомин Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Фомин Николай

Смерть
Неизвестно

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