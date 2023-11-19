Шалагина Акилина Якимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шалагина Акилина Якимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1798

Дата смерти

30.10.1858

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798

Отец: Шалагин Яким Никифоров

Мать: не указана

Смерть
30.10.1858
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