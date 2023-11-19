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Шалагина Акилина Якимовна
Шалагина Акилина Якимовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1798
Дата смерти
30.10.1858
Пол
Женский
Отец
Шалагин Яким Никифоров
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798
Отец:
Шалагин Яким Никифоров
Мать: не указана
Смерть
30.10.1858
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