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Тюменев Хамзя Канафиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1886

Дата смерти

25.09.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЛВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1886

Отец: Тюменев Канафий Хусаинович

Мать: Фания

Рождение ребёнка
10.11.1927

Сын: Тюменев Рафат Хамзянович

Мать ребёнка: Сакаева Хадича Хамзинична

Рождение ребёнка
26.01.1934

Дочь: Тюменева Аминя Хамзяновна

Мать ребёнка: Сакаева Хадича Хамзинична

Рождение ребёнка
1941

Дочь: Тюменева Фарида Хамзяновна

Мать ребёнка: Сакаева Хадича Хамзинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тюменев Шамиль Хамзянович

Мать ребёнка: Сакаева Хадича Хамзинична

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тюменева София Хамзяновна

Мать ребёнка: Сакаева Хадича Хамзинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сакаева Хадича Хамзинична

Смерть
25.09.1969
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