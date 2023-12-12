Тюменев Хамзя Канафиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1886
Дата смерти25.09.1969
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1886
Отец: Тюменев Канафий Хусаинович
Мать: Фания
Рождение ребёнка
10.11.1927
Мать ребёнка: Сакаева Хадича Хамзинична
Рождение ребёнка
26.01.1934
Дочь: Тюменева Аминя Хамзяновна
Мать ребёнка: Сакаева Хадича Хамзинична
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Тюменева Фарида Хамзяновна
Мать ребёнка: Сакаева Хадича Хамзинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тюменев Шамиль Хамзянович
Мать ребёнка: Сакаева Хадича Хамзинична
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тюменева София Хамзяновна
Мать ребёнка: Сакаева Хадича Хамзинична
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.09.1969