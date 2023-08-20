Цветков Вениамин Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Цветков Вениамин Витальевич

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Место рождения

Чувашия, г. Новочебоксарск

Дата рождения

10.10.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

СЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Чувашия, г. Новочебоксарск
Бракосочетание
04.08.1990

Жена: скрыто настройками приватности

Г. Электросталь, Московской области
Рождение ребёнка
31.07.1994

Сын: Цветков Илья Вениаминович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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