Цветков Вениамин Витальевич
Место рожденияЧувашия, г. Новочебоксарск
Дата рождения10.10.1966
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.10.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Чувашия, г. Новочебоксарск
Бракосочетание
04.08.1990
Жена: скрыто настройками приватности
Г. Электросталь, Московской области
Рождение ребёнка
31.07.1994
Сын: Цветков Илья Вениаминович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности