Донченко Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.02.1936
Сын: Донченко Виктор Васильевич
Мать ребёнка: Донченко - Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Донченко Александр Васильевич
Мать ребёнка: Донченко - Елизавета Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Донченко Василий Васильевич
Мать ребёнка: Донченко - Елизавета Васильевна