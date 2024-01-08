Донченко Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Донченко Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.02.1936

Сын: Донченко Виктор Васильевич

Мать ребёнка: Донченко - Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донченко Александр Васильевич

Мать ребёнка: Донченко - Елизавета Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Донченко Василий Васильевич

Мать ребёнка: Донченко - Елизавета Васильевна

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