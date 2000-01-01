Чеваков Евсей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеваков Евсей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Евсеевна

Мать ребёнка: Чевакова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чеваков Максим сын

Мать ребёнка: Чевакова ?

д. Чеваково Тобольской губернии Туринский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чевакова ?

Смерть
Неизвестно
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