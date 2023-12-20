Черский Иван Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черский Владимир Иванович
Мать ребёнка: Черская Мария Трофимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черский Александр Иванович
Мать ребёнка: Черская Мария Трофимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черская Мария Трофимовна