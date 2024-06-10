Елисеев Василий Иванов
Место рождения
Дата рождения29.01.1903 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Рождение
29.01.1903 ст.
Отец: Елисеев Иван Васильев
Ф 627 оп 276 д 135 лл 52 об - 53 запись 3 (м) Родители: села Полянок крестьянин Иван Васильев Елисеев и законная жена его Фёкла Иродионова, оба православного вероисповедания. Восприемники: того же сел... Показать все
Смерть
Неизвестно