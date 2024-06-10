Елисеев Василий Иванов 29.01.1903 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Елисеев Василий Иванов

Место рождения

Большие Поляны, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

29.01.1903 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1903 ст.

Отец: Елисеев Иван Васильев

Мать: Елисеева Фекла Иродионова

Большие Поляны, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Ф 627 оп 276 д 135 лл 52 об - 53 запись 3 (м) Родители: села Полянок крестьянин Иван Васильев Елисеев и законная жена его Фёкла Иродионова, оба православного вероисповедания. Восприемники: того же сел... Показать все
Смерть
Неизвестно

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