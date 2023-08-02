Зима 2-й брак Евгения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Варшавская Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Зима Николай Петрович
Нововеличковская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно