Зима 2-й брак Евгения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зима 2-й брак Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1912 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Варшавская Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Зима Николай Петрович

Нововеличковская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зима Николай Петрович

Смерть
Неизвестно