Minczewska (Wasilewski) Anna
Место рожденияWojtachy, Powiat Sokólski, Województwo podlaskie, Polska
Дата рождения26.07.1907
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1907
Отец: Wasilewski Jan
Мать: Wasilewska Michalina
Wojtachy, Powiat Sokólski, Województwo podlaskie, Polska
Бракосочетание
18.10.1927
Муж: Minczewski Jan
Korycin, Powiat Sokólski, Województwo podlaskie, Polska
Korycin, Powiat Sokólski, Województwo podlaskie, Polska
Смерть
Неизвестно