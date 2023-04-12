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Minczewska (Wasilewski) Anna

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Место рождения

Wojtachy, Powiat Sokólski, Województwo podlaskie, Polska

Дата рождения

26.07.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1907

Отец: Wasilewski Jan

Мать: Wasilewska Michalina

Wojtachy, Powiat Sokólski, Województwo podlaskie, Polska
Бракосочетание
18.10.1927

Муж: Minczewski Jan

Korycin, Powiat Sokólski, Województwo podlaskie, Polska
Korycin, Powiat Sokólski, Województwo podlaskie, Polska
Смерть
Неизвестно
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