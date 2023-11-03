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Шлихта Татьяна Евсеевна
Шлихта Татьяна Евсеевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1901
Дата смерти
1989
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Шлихта Лукерья
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать:
Шлихта Лукерья
Смерть
1989
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