Шлихта Татьяна Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шлихта Татьяна Евсеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: Шлихта Лукерья

Смерть
1989
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