Ирина Денисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смерти08.01.1868
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Мазалова Мария Агеева
Отец ребёнка: Тарасенков Агей Козьмин
Рождение ребёнка
1805
Сын: Тарасенков Алексей Агеевич
Отец ребёнка: Тарасенков Агей Козьмин
Кардаиловка Воронежской губернии
Рождение ребёнка
1815
Отец ребёнка: Тарасенков Агей Козьмин
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Тарасенков Агей Козьмин
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Василиса Агеевна
Отец ребёнка: Тарасенков Агей Козьмин
Рождение ребёнка
1828
Сын: Тарасенков Николай Агеевич
Отец ребёнка: Тарасенков Агей Козьмин
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.01.1868
Причина смерти: от дряхлости