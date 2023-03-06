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Ирина Денисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

08.01.1868

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Мазалова Мария Агеева

Отец ребёнка: Тарасенков Агей Козьмин

Рождение ребёнка
1805

Сын: Тарасенков Алексей Агеевич

Отец ребёнка: Тарасенков Агей Козьмин

Кардаиловка Воронежской губернии
Рождение ребёнка
1815

Сын: Тарасенков Иван Агеевич

Отец ребёнка: Тарасенков Агей Козьмин

Рождение ребёнка
1822

Сын: Тарасенков Иван Агеевич

Отец ребёнка: Тарасенков Агей Козьмин

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Василиса Агеевна

Отец ребёнка: Тарасенков Агей Козьмин

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1828

Сын: Тарасенков Николай Агеевич

Отец ребёнка: Тарасенков Агей Козьмин

Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасенков Агей Козьмин

Смерть
08.01.1868
Кардаилово, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: от дряхлости
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