Кирсанова Степанида Евлампиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирсанова Степанида Евлампиевна

Кирсанова Степанида Евлампиевна

Место рождения

Гулынки, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Гулынки, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
21.04.1874

Муж: Кирсанов Алексей Трифонович

Рождение ребёнка
08.12.1877

Сын: Кирсанов Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Кирсанов Алексей Трифонович

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
03.09.1885

Дочь: Глазова Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Кирсанов Алексей Трифонович

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Кирсанова Пелагея Алексеевна

Отец ребёнка: Кирсанов Алексей Трифонович

Рождение ребёнка
13.09.1894

Сын: Кирсанов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Кирсанов Алексей Трифонович

Березняки, Егорьевск, Московская область
Рождение ребёнка
17.04.1896

Сын: Кирсанов Афонасий Алексеевич

Отец ребёнка: Кирсанов Алексей Трифонович

Березняки, Егорьевск, Московская область
Смерть
Неизвестно