Кирсанова Степанида Евлампиевна
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.04.1874
Рождение ребёнка
08.12.1877
Сын: Кирсанов Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Кирсанов Алексей Трифонович
Рождение ребёнка
03.09.1885
Дочь: Глазова Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Кирсанов Алексей Трифонович
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Кирсанова Пелагея Алексеевна
Отец ребёнка: Кирсанов Алексей Трифонович
Рождение ребёнка
13.09.1894
Сын: Кирсанов Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Кирсанов Алексей Трифонович
Рождение ребёнка
17.04.1896
Сын: Кирсанов Афонасий Алексеевич
Отец ребёнка: Кирсанов Алексей Трифонович
Смерть
Неизвестно