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Якимочкин Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.04.1927

Дата смерти

30.01.1996

Пол

Мужской

Добавил:

МЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.02.1949

Сын: Якимочкин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Якимочкина Анна Петровна

Рождение ребёнка
11.11.1953

Сын: Якимочкин Александр Иванович

Мать ребёнка: Якимочкина Анна Петровна

Рождение ребёнка
15.05.1959

Дочь: Сивцова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Якимочкина Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Якимочкина Анна Петровна

Смерть
30.01.1996