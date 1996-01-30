Якимочкин Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.04.1927
Дата смерти30.01.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.04.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.02.1949
Сын: Якимочкин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Якимочкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
11.11.1953
Сын: Якимочкин Александр Иванович
Мать ребёнка: Якимочкина Анна Петровна
Рождение ребёнка
15.05.1959
Дочь: Сивцова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Якимочкина Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Якимочкина Анна Петровна
Смерть
30.01.1996