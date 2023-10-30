Кокорин Артемон Васильев
Место рождения
Дата рождения14.04.1814 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
14.04.1814 ст.
Отец: Кокорин Василий Прокопьев
Мать: Кокорина Марфа Тихонова
(Ф.496 оп.6 д.42 л.253) — МК Заячеростовской Богородской церкви Вельского уезда Родился 14 (крещен 16) апреля ( молитвословлен 15 апреля) Деревни Крыловской У Василия Прокопьева Кокорина отъ жены ево ... Показать все
Бракосочетание
04.02.1835 ст.
Жена: Кокорина Устинья Петрова
Рождение ребёнка
1836
Сын: Кокорин Евдоким Артамонов
Мать ребёнка: Кокорина Устинья Петрова
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Кокорина Зиновия Артамонова
Мать ребёнка: Кокорина Устинья Петрова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Кокорин Афанасий Артамонов
Мать ребёнка: Кокорина Устинья Петрова
Рождение ребёнка
23.02.1852 ст.
Сын: Кокорин Александр Артамонов
Мать ребёнка: Кокорина Устинья Петрова
(Ф.496 оп.6 д.102 л.2190об.-2191) МК Заячеростовской Богородской церкви Вельского уезда 1852 год 23 (крещен 25) февраля 1852 года. Родился Александр деревни Крыловской Крестьянин Артамон Васильевъ Ко... Показать все
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1а д.16 РС 1858 год | лист 445об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.10 д.173 РС 1850 год | лист 639об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.1 д.9597 РС 1834 год | лист 163об
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 12об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно