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(Голева) Анна
(Голева) Анна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1808
Пол
Женский
Отец
Голев Алексей Мартемьянович
Около 1764 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
АМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1808
Отец:
Голев Алексей Мартемьянович
Мать:
?
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