(Голева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голева) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1808

Пол

Женский

Отец

Около 1764 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1808

Отец: Голев Алексей Мартемьянович

Мать: ?

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