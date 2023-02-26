Ермолай Семёнов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрмолай Семёнов

Ермолай Семёнов

avatar

Место рождения

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.09.1800

Сын: Архип Ермолаев

Мать ребёнка: Ирина Гаврилова

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1823

Сын: Еремей Ермолаев

Мать ребёнка: Ирина Гаврилова

д.Севериново Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close